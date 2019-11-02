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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العيادة الوردية تختتم فعاليات الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
اختتمت العيادة الوردية في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة المؤقتة عدن، الجمعة ، الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي (أكتوبر الوردي 2019م).
ونظمت المؤسسة بمناسبة الاختتام ، حفلاً ترفيهياً وتكريمياً بمشاركة 50 مريضة وناجية من سرطان الثدي، وتم تكريم المريضات والناجيات بهدايا مقدمة مختلفة، وذلك في إطار برامج الدعم النفسي المقدمة من المؤسسة للمرضى.
كما تخلل الحفل سلسلة فقرات متنوعة شملت عزف موسيقي على آلة الجيتار، واستاند اب كوميدي وفقرات غنائية قدمتها الفنانة أمل كعدل، نالت الفقرات بمجملها استحسان الحاضرين والمشاركين.
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