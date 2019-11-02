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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير تربية المهرة يصل تريم لتقديم واجب العزاء لأولاد الفقيد باشامخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
بتكليف من قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة وصل سمير مبخوت هراش مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة المهرة صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2019م إلى منطقة دمون بمديرية تريم محافظة حضرموت.
وجاء ذلك لتقديم واجب العزاء لأولاد المرحوم الأستاذ سليم سعيد باشامخة مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم ( السابق ) بمحافظة المهرة الذي وافاه الأجل مساء يوم الأربعاء الموافق 30/10/2019 ناقلين لهم تحيات وتعازي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ/ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ سالم نيمر و وكلاء المحافظة و قيادة مكتب التربية والتعليم و الوسط التربوي والتعليمي بمحافظة المهرة.
وتعد هذه الزيارة لفتة كريمة و رد الجميل لأسرة المغفور له سليم باشامخة لما قدمه من خدمة جليلة في إرساء مداميك التعليم و وضع اللبنة الأولى للتعليم النظامي بالمحافظة لأربعة عقود متوالية و النهوض بالعملية التعليمة و التربوية بمحافظة المهرة.
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