البحسني يبحث مع مركز الملك سلمان المشاريع الإنسانية والإغاثية في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم ، مع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس احمد البيز،المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في المحافظة.



واشاد محافظ حضرموت بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها لليمن في مختلف المجالات والتي تعكس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين.

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