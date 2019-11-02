قيادة المقاومة الوطنية توجه باستكمال عملية ردم المستنقعات في المخا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات أصدرت قيادة المقاومة الوطنية، الجمعة، توجيهات باستكمال عملية ردم البرك والمستنقعات الآسنة في مدينة المخا.

وقال مدير مكتب التنسيق والتنمية بمديريات الساحل فؤاد النزيلي، إن توجيهات صدرت من قيادة المقاومة الوطنية باستكمال العمل في ردم كافة البرك والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار منعاً لانتشار الأوبئة. وتأتي توجيهات المقاومة الوطنية بعد تسجيل حالات اشتباه جديدة بالكوليرا وحمى الضنك، نتيجة توالد البعوض في المياه الآسنة.

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