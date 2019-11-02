نزوح عشرات الأسرة بعد أيام من إعلان الإصلاح عن انتصارات وهمية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

بدأت عشرات الأسر بالنزوح من ديارها من جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز، إثر اشتداد القصف الحوثي على منازلهم السكنية بعد أيام من إعلان قوات الإصلاح عن تحقيق انتصارات وهمية.



وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي تقوم باستهداف المدنيين بقذائف البي تي آر، مما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم.

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ويأتي اشتداد القصف بعد أيام من إعلان المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر عن تحقيق انتصارات وهمية في جبهة الأشروح.

وقال البحر، خلال زيارة ميدانية، الأحد الماضي، إنه تمت السيطرة على قرية القوز وجبل المحجر بما يعادل واحد كم جوي في جبهة الأشروح، داعيا الأهالي للعودة إلى منازلهم.

وأثارت تصريحات البحر سخرية ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين المناطق التي أعلن عن تحريرها ليست حقيقية، وإنما جرى تحريرها قبل نحو عام من قبل الأهالي وجنود ينتمون إلى المنطقة ذاتها.

وكانت قوات تابعة للواء 17 التابع لحزب الإصلاح قامت بعمليات حشد وإطلاق نار في جبهة الأشروح الأسبوع الماضي بعد أشهر من الهدوء في تلك الجبهة.

وأثارت عمليات إطلاق النار ردات فعل حوثية عبر إطلاق القذائف العشوائية على المناطق الآهلة بالسكان، مما دفع نحو سبعين أسرة إلى مغادرة منازلها.