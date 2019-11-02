غرفة أرصاد حضرموت تتوقع وصول تأثيرات العاصفة “كيار” لسواحل سقطرى والمهرة السبت المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

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أصدرت غرفة أرصاد حضرموت، إشعارًا جديدًا حول آخر تطورات العاصفة المدارية “كيار”.



وقالت الغرفة، إن الكتل السحابية الركامية المصاحبة للإعصار تقترب من خليج عدن لتبدأ تأثيراتها على جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لمحافظة المهرة، ابتداءً من يوم السبت المقبل.

ونبهت الغرفة الصيادين بعدم التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي، ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال لاضطراب وهيجان البحر.