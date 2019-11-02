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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرفة أرصاد حضرموت تتوقع وصول تأثيرات العاصفة “كيار” لسواحل سقطرى والمهرة السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
أصدرت غرفة أرصاد حضرموت، إشعارًا جديدًا حول آخر تطورات العاصفة المدارية “كيار”.
وقالت الغرفة، إن الكتل السحابية الركامية المصاحبة للإعصار تقترب من خليج عدن لتبدأ تأثيراتها على جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لمحافظة المهرة، ابتداءً من يوم السبت المقبل.
ونبهت الغرفة الصيادين بعدم التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي، ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال لاضطراب وهيجان البحر.
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