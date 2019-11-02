أكاديميون يحذرون من التواجد التركي في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذّر أكاديميون يمنيون من الوجود التركي في محافظة شبوة شرقي اليمن، والترحيب الكبير الذي يلقاه من السلطات الإخوانية في المحافظة.



وقال الأكاديميون، تحت مظلة جمعيات إنسانية زائفة يتحرك الأتراك في عدن و شبوة بالطريقة نفسها التي دخلوا بها في ليبيا حتى تحول وجودهم هناك إلى حضور عسكري فاعل في الحرب بين الجيش الليبي و جماعات أخوان المسلمين.

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