مليشيات الإخوان تفر من احور بإتجاه شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة قالت مصادر ميدانية في مدينة عتق إن أطقم عسكرية تابعة لمليشيا حزب الاصلاح وصلت إلى المدينة قادمة عبر الطريق الدولي الساحلي أحور عين با معبد.

وأضافت شهود عيان أنهم شاهدوا أرتال عسكرية مكونة من أطقم ومصفحات تمر في المدينة قادمة من منطقة عين با معبد محافظة شبوة عقب انسحابه من مدينة احور الساحلية بمحافظة أبين . ويأتي هذا الانسحاب بعد الهزيمة المذلة التي تعرضت لها المليشيات وما واجهتها عناصر الغزو والإرهاب الغازية عقب اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس بين هذه القوات وقوات الحزام الأمني وقبائل "باكازم الدهماء" في مديرية أحور، تمكنت فيها قوات الحزام ورجال القبائل من تكبيد هذه القوات خسائر كبيرة في الارواح أجبرتها على الانسحاب إلى خارج المديرية شرقا على الطريق الساحلي إلى محافظة شبوه .

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