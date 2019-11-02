شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي كالتالي:

الحوثية بإب تفرض مبالغ مالية على التجار تحت ذريعة الاحتفال بالمولد النبوي الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431026/ 44 خرقا حوثيا خلال ال 24 ساعة الماضية بمناطق الحديدة الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431027/ شهيد و4 جرحى جراء انفجار لغم حوثي بسيارة إسعاف جنوب الحديدة الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431028/ بالصور.. مطالبات بمنع رمي الأحجار الكبيرة في مجاري السيول بوادي دوعن بحضرموت الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431032/ الحربي: اتفاق الرياض كشف عن دور التيار القطري في الشرعية الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431033/ هاني بن بريك: مشروعان أحدهما عربي بقيادة السعودية وآخر فارسي بقيادة إيران وبمال قطر الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431038/ لقور: ما جرى في أحور وضع الشرعية في زاوية ضيقة الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431042/ مقتل مواطن وإصابة آخر في العدين غرب إب الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431044/ Advertisements الحوثيون يفتحون نيرانهم بكثافة على المشتركة في الجاح بالحديدة الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431048/ محور تعز يوضح بشأن استلام الجيش 12 مليار لعملية التحرير الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431049/ رئيس حلف قبائل الجنوب : فوضنا الزبيدي في إتفاق جدة والحر ب لم تضع أوزارها الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431051/ حصريا.. شاهد أبناء سقطرى يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الإعتصام أمام بوابة المحافظ الإخواني الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431052/ ليالي الجمعة في هايبر المكلا.. لحظات قصيرة تصنع بهجة كبيرة للأطفال "تغطية مصورة" الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431053/ الوكيل بن عليان يطلع على صفوف محو الامية بمديرية حصوين الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431054/ تدشين برنامج الأرشفة لمدرسة الصمود بمديرية حات الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431055/ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والسلطة المحلية بوادي حضرموت الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431056/ مكتب الأشغال بالمهرة ينفذ حملة على المطاعم المخالفة الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431059/ وزيع ميكرفونات للاعلام والتثقيف الصحي لعدد من المحافظات الشرقية الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431061/ قيادة الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت في ضيافة بحاح الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431062/ السفير السعودي لدى اليمن: ستجري مراسم توقيع "اتفاق الرياض" الثلاثاء المقبل الجمعة 1 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431064/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.