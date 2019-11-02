شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي تريم يعزي الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابي بكر في وفاة عمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - تريم أصدرت القيادة المحلية لانتقالي تريم بيان نعي لرئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر.

وفيما يلي ننشر نص البيان كما ورد: تتقدم القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية تريم بأحر التعازي وعظيم المواساة للدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابي بكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت في وفاة من قدس الله روحه عمه المغفور له بإذن الله تعالى / راضي حسين بن الشيخ ابي بكر وبهذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنالله وإنا إليه راجعون.

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