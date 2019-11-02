تدشين محطة الإنترنت (ADSL) بتمويل من السلطة المحلية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أفتتح مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة المهرة المهندس محمد مسلم باكريت ، ومدير عام مديرية قشن الشيخ فيصل أحمد حازم الجدحي، اليوم خدمة الانترنت (ADSL) بالمديرية بتمويل من السلطة المحلية وتحت رعاية محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت.

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وتحتوي محطة الإنترنت على ٢٥٦ نقطة قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة ليصل عدد النقاط إلى (1000) نقطة تتنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة خلال زيارته الأخيرة للمديرية بشأن سرعة إدخال الخدمة لحاجة الناس الماسة لها ، على أن يتم تدشين مبيعات هذه الخدمة - التي يتم إدخالها لأول مرة في قشن - الشهر القادم.

إلى ذلك أشار مدير عام شركة المتحدون للمقاولات العامة المهندس هاني أحمد الجدحي إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة وإستشارات مهندسين وفنيين في هذا المجال وفقا وما تقتضيه المصلحة العامة وتلبية حاجة المواطنين بعد أن ظلت مديرية قشن محرومة من خدمة الإنترنت حتى صارت اليوم حقيقة على أرض الواقع بفضل اهتمام ورعاية السلطة المحلية بالمحافظة.

حضر الافتتاح الأمين العام بالمجلس المحلي بمديرية قشن سالم عيسى بن عفرار ومدير الإتصالات بالمديرية رائد عمر الحداد.