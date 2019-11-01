شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض إلى الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

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‏أكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ان مراسم التوقيع الرسمي على ‎اتفاق الرياض ستكون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 نوفمبر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة و الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء .



‏وأكد الارياني في سلسلة تغريدات له بأن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الاشقاء في المملكة وفخامة الرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران .

‏كما ثمن الارياني عاليا هذه الجهود المتواصلة من أشقائنا في السعودية لانجاز الاتفاق والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الايراني واداته الحوثية ودعم جهود الحكومة في تثبيت الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة اراضية، وهي مواقف تاريخية مشهوده للمملكة .