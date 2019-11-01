تنفيذ حملة تفتيش ورقابة على محطات تعبئه الغاز بمدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

نفذت ادارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة حملة تفتيش ورقابة لضبط اوزان واسعار اسطوانات الغاز بمحطات التعبئة بعاصمة المحافظة الغيضة .

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واكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة الأستاذ عبدالله خودم محمد بأن ادارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة بالمحافظة تحرص كل الحرص بأن تكون اوزان تعبئه اسطوانات الغاز بالوزن والتعبئه المتفق عليهما وكذا التزام تلك المحطات بالسعر المحدد .

وقدم بن خودم شكره لادارة حماية المستهلك لجهودها المبذولة خلال الفترة السابقة وكذا التي تبذل هذة الايام من اجل ضبظ المخالفات عبر فريق النزول المكلف بالرقابة والتفتيش على كل الامور المتعلقة بالمستهلك ، واكد بان المكتب سيواصل تنفيذ المزيد من الحملات من أجل الحفاظ استقرار السوق المحلي وخلوة من المواد التي تؤاثر على سلامة وصحة المستهلك و حماية المستهلك .

ومما يشار الية الى ان حماية المستهلك نظمت مطلع هذا الاسبوع حملات تفتيش ورقابة على البقالات والمحلات المتواجدة في الاحياء السكنية بمدينة الغيضة لضبظ المواد منتهئة الصلاحية واسعار بيع اسطوانات الغاز وغيرها من الامور المتعلقه بالمستهلك .