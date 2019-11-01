شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو خارجية الإنتقالي: وقع على إتفاق جدة بالأحرف الأولى وهذه أسباب تأخير الموعد النهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 Advertisements سيد مصطفي قال نصر العيسائي،نصر العيسائي عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن التوقيع على إتفاق جدة تم بأحرفه الاولى ولم يتبقى الإ المراسم الرسمية للتوقيع، ليس هنالك أي تأخير ولكن كان في تسريبات عن يوم الخميس الماضي.

وأكد العيسائي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأمر يكمن في ترتيب المراسم يعود لراعي الحوار وهي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. وأضاف العيسائي ، أن السعودية لم توجه أي إشعار للاطراف وتحديد التاريخ حتى الخميس الماضي، وبحسب المعلومات الأولية حتى الآ ان مراسم التوقيع ستكون الأسبوع القادم يوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو خارجية الإنتقالي: وقع على إتفاق جدة بالأحرف الأولى وهذه أسباب تأخير الموعد النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.