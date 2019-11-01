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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير السعودي لدى اليمن: ستجري مراسم توقيع "اتفاق الرياض" الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أنها ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم النوافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكتب آل جابر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظة الله في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسال الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والامن والتنمية في اليمن .
وأضاف: "ستجري مراسم توقيع #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة سيدي سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله وحضور كلا من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد".
وختم تغريداته بالقول: "نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل ل #اتفاق_الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".
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