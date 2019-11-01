قيادة الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت في ضيافة بحاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

التقى وفد الاتحاد العام العام لطلبة جامعة حضرموت صباح يوم الخميس خالد محفوظ بحاح بمقر إقامته بالمكلا.

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ورحب بحاح بقيادة المكتب التنفيذي للاتحاد شاكرا دورهم المهم في المساهمة في حل قضايا طلبة الجامعة التي تعتبر الصرح العلمي الاكبر بالمحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن باعفي رئيس الاتحاد العام لطبة جامعة حضرموت نبذه تعريفية عن الاتحاد وأهدافه والتي من أهمها الدفاع عن حقوق الطلاب والسعي لنيل مطالبهم ،شاكراً الاستاذ بحاح على حفاوة الاستقبال. فيما أستعرض المهندس: سالم باعنس الامين العام للاتحاد الهيكل الاداري الجديد للمكتب التنفيذي ومجالس الكليات مضيفا اليه دور الاتحاد خلال الفترة الماضية في العمل الطلابي الحقوقي والخدمي.

ومن جانبه عبر بحاح بضرورة السعي الدائم من أجل خدمة الجامعة وكوادرها والعمل على تاهيلهم أكاديما وقياديا وأهمية إشراكهم بخدمة مجتمعاتهم والنهوض بها. وكما عبر عن أهمية إشراك الفتاه والدفع بها في الجامعات ليكون لها دور أكبر في النهوض بالمجتمع .

الجدير بالذكر ان هذه الزياة تأتي ضمن العديد من الزيارة التي يقوم بها الاتحاد العام خلال الفترة الحالية.