وزيع ميكرفونات للاعلام والتثقيف الصحي لعدد من المحافظات الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

بحضور مديرعام مكتب وزارة الصحه والسكان بمحافظةحضرموت د .رياض الجريري و د .فوزيه غرامه مديرمكتب منظمة اليونسف محور حضرموت المهره شبوه.، دشنت امس بقاعه مكتب الصحه بمدينة المكلا ،عملية توزيع اجهزة ميكرفونات لجميع المحافظات ومنسقي المديريات في محور حضرموت ، المهره، وشبوه.

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وقال. د.رياض الجريري مديرعام مكتب الصحه العامه والسكان بمحافظه حضرموت ان التثقيف يشكل اهميه كبيره في جانب التوعيه و مكافحه الامراض والوقايه منها وذلك من خلال استخدام الاعلام المتاح والمتوفر سريع الانتشار ( شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها ).

واضاف .د. الجريري لقد ظهرت امراض ماكان ينبغي ان تظهر هنا بمحافظة حضرموت وسبق مكافحتها والقضاء عليها ،ذلك نتيجة لغياب وضعف دور التثقيف والاعلام الصحي بين اوساط المجتمع ،متمنياً تفعيل دور الاعلام والتثقيف الصحي وبصوره دائمه ومستمره.

ومن جانبها افادت د. فوزيه غرامه مديرة مكتب اليونسف بمحافظة حضرموت بان التثفيف والاعلام الصحي يحتل الهرم الاعلى في المجال الصحي فلا صحه بدون تثقيف ،فالتثقيف يعمل على تعزيز سلوكيات المجتمع نحو الافضل ،وبالتالي فعلى كوادر التثقيف ان تقوم بدورها تجاه المجتمع ، وخاصةوان لدينا كوادر خبيره في مجال التثقيف والاعلام الصحي تستطيع العمل وبكفاءة عالية.