تراند اليوم : مسؤول سعودي يكشف عن أبرز الشخصيات التي ستحضر مراسم توقيع إتفاق «الرياض»

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عدن - يزيد التهامي - مسؤول سعودي يكشف عن أبرز الشخصيات التي ستحضر مراسم توقيع إتفاق «الرياض»

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر اليوم الجمعة بأن مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي ستكون يوم الثلاثاء القادم.

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وذكر آل جابر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها "مأرب برس"على ان مراسيم توقيع اتفاق الرياض ستتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

وتابع:«نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل ل ‎#اتفاق_الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية»

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة اعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مراسيم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة وما يسمى الانتقالي المدعوم إماراتيا، سيتم يوم الثلاثاء القادم برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الإرياني في تغريدات على حسابه بتويتر، أن ذلك سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء.