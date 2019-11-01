تراند اليوم : الحوثيون يصدرون تعميماً صادماً لعقال الحارات في صنعاء ..وثيقة

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عدن - يزيد التهامي - الحوثيون يصدرون تعميماً صادماً لعقال الحارات في صنعاء ..وثيقة

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مؤخرا، تعميماً صادما يقضي بمنع عقال حارات وأسواق العاصمة صنعاء من السفر إلى أي مكان؛ إلا بعد موافقتها وأخذ إذن مسبق منها.

وبحسب وثيقة حوثية تداولتها وسائل إعلام محلية فقد نصت الوثيقة على منع عقال الحارات من السفر أو الغياب عن الحارة أو المديرية أو المغادرة إلى أي مكان إلا بإذن مسبق من قبل قطاع الاحياء التابع للمليشيات الحوثية.

كما طالبت منهم الإلتزام في حاراتهم، والتواجد الدائم فيها، ورفع تقارير شهرية عن المهامات التي كلفتها لهم ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة تفرض المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء استعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوى.