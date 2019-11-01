تراند اليوم : منحة صينية لليمن ب14مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن منحة صينية لليمن ب14مليون دولار والان مع التفاصيل

عدن - يزيد التهامي - الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والسفارة الصينية في اليمن على اتفاقية منحة قيمتها ١٠٠ مليون يوان (14 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية.

وثمّن وزير التخطيط اليمني نجيب العوج وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الدعم الصيني المستمر لبلاده، منذ سنوات طويلة، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في القطاعات المحتلفة.

وأكد على أهمية استكمال توقيع اتفاقية الشراكة ضمن مشروع طريق الحرير خاصة أن مذكرة التفاهم قد وقعت في أبريل من هذا العام مما سيكون لها من دور كبير في تعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن اليمن تتميز بموقع فريد يؤهلها بأن تلعب دوراً كبيراً في نجاح مشروع طريق الحرير العالمي. ومن جانبه أشاد السفير الصيني بمتانة العلاقات “اليمنية – الصينية” المستمرة منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين قبل 70 عاماً. وأشار إلى أن اليمن من أوائل الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وذلك في عام ١٩٥٦.