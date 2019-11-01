شكرا لمتابعة خبر عن مصير مفزع لـ الفتاة المنقبه التي رقصت في موسم الرياض !!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل



صنعاء - ياسمين الخيامي - أشعلت فتاة سعودية رقصت في موسم الرياض جدلا واسعا على مواقع التواصل، وصلت أصداؤه إلى المسؤولين وإصدار النائب العام السعودي أمرا بحبسها.

ووجهت النيابة العامة للفتاة راقصة الراب تهمة الإخلال بالآداب والذوق العام.

وكانت الفتاة قد رقصت وهي محاطة بمجموعة من الشباب والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث اختارت رقص الراب ورفعت عباءتها لتظهر ساقيها وهي ترتدي بنطالا من الجينز.

ويبدو أن الفتاة لم تكن على علم أن أحدهم قام بتصويرها لينتشر في ما بعد المقطع على مواقع التواصل ويجتاحها مثل النار في الهشيم.

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