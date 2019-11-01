شكرا لقراءة خبر عن عـــــاجل .. القبض على فنانة سعودية شهيرة وهي تمارس هذا الفعل .. شـاهـد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - صدرت المحكمة الجزائية في الدمام، حكمها ضد فنانة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو «خاص» لرجل وزوجته.

وغرمت المحكمة نجمة «سناب شات»، مبلغ 20 ألف ريال، وإغلاق حسابها في الموقع لمدة 30 يوما، وقضت بمصادرة جوالها، بعد إدانتها بجريمة معلوماتية إثر تصويرها أحد الأشخاص وزوجته في أحد المطاعم دون موافقته، ونشر الصور على حسابها.

وبحسب «عكاظ» تعود التفاصيل إلى بلاغ تقدم به شخص إلى مركز شرطة شمال الخبر، أفاد فيه أن الشهيرة صورته خلال مرافقته زوجته في المطعم ونزولهما السلم الداخلي للمطعم، ونشرت مقطعين فيديو الأول مدته 6 ثوانٍ، وظهر فيه طاولة وروج وعلقت عليه بكتابة «شكلها تصور لأبو قذيلة»، فيما المقطع الثاني ظهر فيه المدعي وزوجته من الخلف، وعلقت عليه شفهيا بالقول «يا بنات الموقف رومانسي هنا تحس ما صورناهم وراحوا بسلام شفتي أبو قذيلة».

Advertisements

وطالب المدعي العام، بسجن وتغريم شهيرة السناب شات، لمخالفتها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإغلاق المعرف الخاص بها على برنامج «السناب شات» ومصادرة الهاتف النقال الذي تم من خلاله تصوير المدعي وزوجته استناداً للمادة (13) من ذات النظام.

وأقرت المدعى عليها أمام المحكمة بتصوير الشخص وزوجته خلال تواجدها في المطعم لتصوير إعلان داخله، لكنها بررت فعلتها بأن الموقف كان رومانسيا، وأنها لم تقصد الإساءة لهما.

ورأت المحكمة أن ما فعلته الشهيرة يعد مساسا بالحياة الخاصة، ليتم الحكم في الحق العام، علما أن الحق الخاص لا يزال قائما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل .. القبض على فنانة سعودية شهيرة وهي تمارس هذا الفعل .. شـاهـد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.