مكتب الأشغال بالمهرة ينفذ حملة على المطاعم المخالفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

نفذ مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة المهرة اليوم حملة تفتيش على محلات بيع وتداول الأغذية من مطاعم وفنادق وبوفيات وافران في أسواق مدينة الغيضة.



وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات وتمت إحالة المخالفين للنيابة العامة.

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وكانت المخالفات المحالة الى النيابة العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي 60 مخالفة.

إلى ذلك قام مكتب الأشغال العامة والطرق و المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة بفتح ممرات السيول في مدينة الغيضة عبر تحريك المعدات والاليات بالإضافة، إلى إزالة الاشجار واكوام الاتربة في مجرى السيول، ضمن الاستعدادات الجارية والإجراءات المتخذة لمواجهة الحالات المدارية القادمة من بحر العرب ومنها( كيار ومها )، وياتي ذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع لجنة الطورى الذي عقد يوم امس برئاسة الامين العام للمجلس المحلي.

وحذر مكتب الاشعال العامة والطرق جميع سائقي القلابات بعدم رمي مخلفات البناء في مجرى وادي الجزع حتى لا تتسبب في كارثة كبيرة وارتفاع منسوب المياه ودخولها الى منازل المواطنين المجاورين للوادي، ومن يخالف سيتعرض للإجراءات القانونية الرادعة.

وكان مكتب الاشغال قد وضع عدد من اللوحات واللافتات التحذيرية.