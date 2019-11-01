توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والسلطة المحلية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

وقعت وزارة الكهرباء و الطاقة و السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء اتفاقية تفاهم بشأن تنفيذ مشاريع نقل الطاقة الكهربائية ( ١٣٢ ك.ف ) بنظام الابراج لمعالجة مشكله نقل الطاقة في مديريات وادي حضرموت و الصحراء من المحطه الغازية الى شبكات التوزيع في المديريات.



و نصت الاتفاقية التي وقعها معالي وزير الكهرباء و الطاقة المهندس / محمد عبدالله العناني و الاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء نصت على موافقة وزارة الكهرباء للسلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء في القيام بتنفيذ هذا المرحلة الاولى من المشروع المكونه من خط نقل للطاقة عبر الابراج بطول ٣٠ كم و محطات رفع و خفض و تحويلية عبر شركات متخصصة نظرا للحاجه الماسة للمشروع في وادي حضرموت.

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كما نصت الاتفاقية على مواصلة وزارة الكهرباء و الطاقة سعيها و متابعة الحكومة للبحث عن مصادر تمويلية لتنفيذ المراحل ( الثانية و الثالثة ) من المشروع لاستكمال المشروع و كذا توجيه الخبرات الفنية المتوفرة لدى المؤسسة العامة للكهرباء للمشاركة في اخراج هذا المشروع الى حيز التنفيذ من خلال اعداد وثائق المناقصة و الاشراف والمتابعة لاعمال المشروع و تقديم المساعدة للشركات المشاركة في تنفيذ مكونات المشروع .

و قال المهندس محمد العناني وزير الكهرباء و الطاقة ان الوزارة ستعمل على المشاركة في المشروع وفقا و كل الامكانيات المتوفرة وان هذا المشروع يأتي في اطار الدراسة الفنية الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء في حضرموت والتي أجرتها شركة المانية متخصصة مشيدا بدور السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء في السعي المستمر لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي و العملاق .

بدور قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري ان السلطات المحلية بوادي حضرموت ستوقع في الفتره القادمة عدد من العقود لمكونات المشروع في توريد ابراج نقل الطاقة و المحطات التحويلية و محطات الرفع والخفض موضحا ان المشروع يعد اهم المشاريع التنموية التي ستعمل السلطات المحلية على تمويلها للحاجة الملحة له.

حضر مراسيم توقيع الاتفاقية الدكتور عبدالرحمن حسين باسلامة وزير التعليم العالي و الشيخ عبدالله صالح الكثيري مستشار رئيس الجمهورية و رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت و الصحراء و الدكتور متعب بازياد نائب الامين العام المساعد لمجلس الوزراء و المهندس عبدالقادر الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت.