تدشين برنامج الأرشفة لمدرسة الصمود بمديرية حات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

جرى بمديرية حات تدشين أرشفة مدرسة الصمود وبحضور رسمي من قيادة السلطة المحلية في المديرية ومكتب التربية والتعليم بالمديرية والشخصيات الاجتماعية والمشايخ والأعيان وجمع من أبناء المنطقة.



حيث بداء التدشين بكلمه ترحيبية من قبل مدير المدرسة الأستاذ محمد المغربي رحب فيها بالجميع ، مستعرضا ما تقوم به إدارة المدرسة من جهود وأنشطة.

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بعد ذلك ألقى مدير عام المديرية الاستاذ محسن محمد عيسى مشخفي أكد من خلالها على ضرورة مضاعفة الجهد من الجميع لتلافي القصور الذي حدث في الأعوام السابقة ، منبها على أهمية أرشفة وثائق الطلبة بالشكل المطلوب والصحيح أولا بأول وأعلن عن تقديم دعم مالي للمدرسة قدره ٢٠٠٠٠٠ الف ريال.

وشدد على ضرورة التنافس في المجال التعليمي بين المدارس و ان تكون مدرسة الصمود الرائدة في التعليم والتحصيل العلمي والمعرفي للطلاب.

وألقى رئيس مجلس الآباء الشيخ علي محمد جبز كلمة تطرق من خلالها إلى الصعوبات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة والعمل على حلها.

فيما تطرق الشيخ سعيد سعد جبز بلحاف رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وان تصب الجهود لما فيه مصلحة الطلبة.