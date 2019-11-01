الوكيل بن عليان يطلع على صفوف محو الامية بمديرية حصوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

زار وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح بن عليان بمعية الشيخ علي قاسم عضو المجلس المحلي وسعد كريس نائب مدير مكتب محو الامية وتعليم الكبار بمديرية حصوين مساء الخميس، صفوف محو الامية بالمديرية .



وخلال الزيارة اطلع الوكيل على سير العملية التعليمية بصفوف محو الامية وتعليم الكبار .

وحث الوكيل المعلمات على الاهتمام بتعليم الكبار وترغيبهم للقضاء على الامية .

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كما قام الوكيل بقياس مدى الاستيعاب لديهن وتحررهن من امية القراءة والكتابة من خلال توجيه بعض الاسئلة للدارسات و قد نال تفاعل ومشاركة الدارسات إعجاب الوكيل ومرافقيه .

واستمع الوكيل من الإدارة إلى احتياجات الصفوف واهم الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية .

واكد الوكيل ان السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت ستقدم الدعم لتسهيل الصعوبات لتأخذ الدارسات الحظ الوافر من التعليم والتحرر من الامية .

وشكرت إدارة محو الامية الوكيل على زيارته واطلاعه على سير العملية التعليمية عن قرب .

حضرت الزيارة الاستاذة افراح محسن مديرة تنمية المرأة بمكتب محو الامية بالمديرية .