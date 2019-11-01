ليالي الجمعة في هايبر المكلا.. لحظات قصيرة تصنع بهجة كبيرة للأطفال "تغطية مصورة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 المكلا - خاص الأسر الحضرمية في مدينة المكلا، تخصص من بين أيام الأسبوع يوم الجمعة لاصطحاب الأطفال للمتنفسات والمنتزهات، كونه يوم عطلة عن مزاولة الأعمال بمختلف أنواعها.

Advertisements ويصطحب المواطنون أطفالهم لإدخال البسمة والسرور عليهم ولتجديد نشاطهم المدرسي، عقب قضاء خمسة أيام في المدارس. ويمارس الأطفال خلال تواجدهم على سطح المكلا مول ألعاب التأرجح، وامتطاء ألعاب على أشكال خيول وحيوانات أليفة، إضافة إلى القفز على ألواح مطاطية مخصصة للأطفال والصغار.

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