حصريا.. شاهد أبناء سقطرى يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الإعتصام أمام بوابة المحافظ الإخواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365

أدت جموع من المصلين بمحافظة سقطرى ظهر اليوم الجمعة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني صلاتها في ساحة الاعتصام امام بوابة المحافظ الإخواني رمزي محروس.

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ويأتي هذا الحدث المهيب الذي احتشد إليه المئات من أبناء أرخبيل سقطرى، للتنديد بالأعمال الشريرة التي ينتهجها حزب الإخوان الإرهابي في سقطرى.

ويطالب أبناء الأرخبيل بإقالة محافظ المحافظة الذي يوالي جماعة الإخوان، ويتخذ من منصبه بوابة آمنة لتمرير المخططات المتمرة في أراضي المحافظة المعروفة بالسلم منذ القدم.

وخرج أبناء سقطرى في تظاهرات سلمية حاشدة عدة مرات للإعتراض على تطاولات المحافظ محروس بحق دولة الإمارات العربية المتّحدة الشقيقة، التي تقدم للمحافظة وأبنائها الدعم المستمر، والعلاج المجاني، ونقل الحالات الحرجة لتلقي العلاج في المستشفيات الإماراتية مجانا.