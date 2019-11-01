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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس حلف قبائل الجنوب : فوضنا الزبيدي في إتفاق جدة والحر ب لم تضع أوزارها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
سيد مصطفي
قال عسكر جبران، رئيس حلف قبائل الجنوب، أن الشعب الجنوبي فوض القيادة السياسية برئاسة القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الإنتقالي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، وذلك بموجب إعلان عدن التاريخ 4 مايو 2017، كمفوضًا الوحيد للقضية الجنوبية محليًا وإقليميًا ودوليًا لإستعادة الدولة.
وأكد جبران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يجب ان نسبق الأحداث قبل توقيع اتفاق جدة ولكل حادثُا حديث، مشيرًا إلى أنه يثق في القيادة الجنوبية، اما اذا خرج المجلس عن طموحات الشعب فسيقول الشعب كلمته .
وأضاف رئيس حلف قبائل الجنوب، أنه لايشكك في قيادات الجنوب فهم رجال دولة والتاريخ سيدون أسماءهم بأحرف من ذهب، مبينًا أن الشعب الجنوبي قدم مئات الشهداء، ولذلك الجنوبيين سينتصرون .
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