شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يفتحون نيرانهم بكثافة على المشتركة في الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements قامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بالأسلحة المتوسطة. وقال مصادر عسكرية ميدانية إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة في المنطقة بشكل كثيف. وتتزايد الإنتهاكات والخروقات اليومية التي تقوم بها مليشيا الحوثية في مناطق متفرقة في محافظة الحديدة والتي تسعى من خلالها لنسف الجهود الأممية لوقف إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يفتحون نيرانهم بكثافة على المشتركة في الجاح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.