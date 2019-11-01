مقتل مواطن وإصابة آخر في العدين غرب إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

قتل مواطن وأصيب آخر برصاص أحد المسلحين في مديرية العدين، غربي إب، وسط اليمن.

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وقالت مصادر محلية، إن المواطن " صدام أحمد ناجي رابح" قتل، وأصيب آخر يُدعى" مصطفى طه أحمد الجابري" برصاص مسلح من أبناء المديرية في حادثة لم تكشف تفاصيلها بعد.

ووصلت حالات القتل والشروع في القتل خلال الأسبوع الجاري أكثر من خمسة عشر حالة، في ظل ارتفاع جرائم القتل اليومية التي تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.

وقال محافظ المحافظة، اللواء عبدالوهاب الوائلي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تتعمد نشر الفوضى والانفلات الأمني في المحافظة، لأجل تدمير مؤسسات الدولة والسطو على ممتلكات المواطنين.

وتشهد محافظة إب، وسط اليمن، جرائم قتل يومية ، وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط فوضى أمنية عارمة تعم المحافظة الخاضعة للحوثيين.