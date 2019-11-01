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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقور: ما جرى في أحور وضع الشرعية في زاوية ضيقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
أبين عدن - الخليج 365
قال المحلل السياسي الجنوبي، الدكتور حسين لقور، "ما جرى في أحور وضع الشرعية في زاوية ضيقة".
وتابع "ذهب إلى أحور و عاد بكلب أعور".
وأضاف "عندما تؤول الأمور إلى منهم ليسوا أهلا لها تحصل المغامرات الفاشلة".
ومضى "ما جرى في أحور وضع الشرعية في زاوية ضيقة ستدفع ثمنها غاليا و خصوصا الجنرال علي محسن و أتباعه".
وبين أن" المغامرة مع الكبار دائما نتائجه وخيمة خصوصا إذا كان المغامرون من فئة قطاع الطرق".
وكتب لقور في تغريدة أخرى بأن الرئيس هادي قال لمستشاريه "ليس لديكم إلا هذا الإتفاق مع الإنتقالي يرضى من يرضى و يرفض من يرفض".
ومضى لقور "الإتفاق لم يعد لأحد الخيار في رفضه أو تعديله و مراسم توقيعه ليست إلا إحتفالا بذلك".
وشدد انه "لن يستمر عبث تجار الحروب و لا وزراء الفساد والقادة العسكريين الفاشلين".
واختتم"إنتهى الدرس وطويت صفحة الخداع والنكران".
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