شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك: مشروعان أحدهما عربي بقيادة السعودية وآخر فارسي بقيادة إيران وبمال قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 عدن طهران الدوحة - الخليج 365 كشف نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الجمعة عن مشروعين باليمن.

Advertisements وكتب هاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بات غير خافٍ على أحد أن ثمة مشروعين: عربي بقيادة السعودية، فارسي بقيادة إيران وبمال دولة قطر". وتابع "نحن في الجنوب قيادة وشعبا اخترنا المشروع العربي بقيادة السعودية وسنمضي معها لتحقيق الأمن القومي العربي". وأضاف "أدوات المشروع الفارسي بالمال القطري الجماعات الإرهابية وأمها جماعة الإخونج".

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