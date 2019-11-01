شكرا لقرائتكم خبر عن ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ تُبهر جمهورها بحركة مثيرة وخاطفة للانظار وتُشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو الجريئ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أبرز أنوثتها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة وبجانبها إحدى صديقاتها من داخل سيارة، وشعرها منسدل على كتفيها ووجهها، وهى تبعده عن وجهها لتبرز جمالها.

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اعتادت ياسمين على خطف الأنظار أينما حلت فى كل مكان، فهى تتمتع بروح مرحة وقوام متناسق وشعر انسيابى، مما جعل لها الكثير من المتابعين، ونال الفيديو إعجاب الآلاف من محبيها خلال دقايق من رفعه على صفحتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ تُبهر جمهورها بحركة مثيرة وخاطفة للانظار وتُشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو الجريئ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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