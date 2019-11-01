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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحربي: اتفاق الرياض كشف عن دور التيار القطري في الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
عدن الدوحة - الخليج 365
قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، إن اتفاق الرياض كشف عن دور التيار القطري في الشرعية.
وذكر الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" بين الاتفاق أن نفوذ هذا التيار ودوره السلبي طوال السنوات الماضية.
ومضى "ومع اقتراب موعد التوقيع الرسمي على الإتفاق ظهرت محاولات إفشاله والتي بدأت من تصريحات الميسري والجبواني وانتهت بتحرك خلايا القاعدة والاخوان لتفجير الموقف عسكريا في أبين".
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