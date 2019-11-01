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بالصور.. مطالبات بمنع رمي الأحجار الكبيرة في مجاري السيول بوادي دوعن بحضرموت 

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حضرموت - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

بالصور.. مطالبات بمنع رمي الأحجار الكبيرة في مجاري السيول بوادي دوعن بحضرموت 

حضرموت - الخليج 365

طالب الناشط، سالمين باقعر المرشدي، بمنع رمي مخلفات الأراضي في مجاري السيول بمنطقة الرشيد في وادي دوعن بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد. 

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وذكر المرشدي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - أن "ما يجري في منطقة الرشيد بوادي دوعن من رمي مخلفات الأراضي من أحجار كبيرة في مجاري السيول يسبب في تضيق مجاري السيول".

 وأضاف معلقا على صور بثها أن ذلك يسبب في جرف الثروة الزراعية من النخيل بالوادي. 

وطالب جميع عقال وشباب منطقة الرشيد للوقوف يد واحدة ضد من يسمح بالعبث في منطقتهم. 

 كما دعا لمنع رمي مخلفات الأراضي في مجاري السيوال ومحاسبة من يسمح بالعبث في الثروة الزراعية. 

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