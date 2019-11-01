شهيد و4 جرحى جراء انفجار لغم حوثي بسيارة إسعاف جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 انفجر لغم أرضي بسيارة إسعاف زرعته مليشيات الحوثي بإحدى الطرقات الترابية شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وسقط على إثرها شهيد و4 جرحى. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الدريهمي عن سقوط شهيد وجرح 4 آخرين بإنفجار اللغم الذي زرعته مليشيات الحوثي بسيارة إسعاف شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة. وتواصل الغام الموت التي زرعتها مليشيات الحوثي حصد أرواح الأبرياء. حيث قامت مليشيات الحوثي الإجرامية بزراعة الألغام بشكل كثيف في جميع المزارع والطرقات دون مراعاة أو اكتراث للأضرار التي يتعرض لها السكان والمواطنين بالحديدة.

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