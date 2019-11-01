44 خرقا حوثيا خلال ال 24 ساعة الماضية بمناطق الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

تواصل مليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة في رسالة واضحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة أنها لاتريد السلام ولن تجنح له.

حيث ارتكبت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عشرات الخروقاتها والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة في إطار تعنتها لطريق السلام والاتفاقيات التي وقعت عليها بإشراف الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري في وحدة الرصد للقوات المشتركة أن مليشيات الحوثي إرتكبت خلال ال 24 ساعة الماضية 44 خرقا وإنتهاك على مواقع القوات المشتركة في عدد من مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وإتفاق السويد الذي ينص على وقف إطلاق النار وإعادة الإنتشار للمليشيات من موانئ ومدينة الحديدة وتمكن المصدر العسكري للقوات المشتركة من رصد وتوثيق جميع الخروقات والإنتهاكات التي قامت بها مليشيات الحوثي على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات (الدريهمي _حيس -بيت الفقية_ التحيتا_).

حيث إستخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة والرشاشة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف.

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ورصد المصدر العسكري للقوات المشتركة جميع الخروقات في مختلف الجبهات خلال 24 الساعة الماضية من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر وكانت على النحو التالي :

_توثيق 15 خرق وإنتهاك إرتكبتها ميليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة حيث إستخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف.

_وفي مناطق الطور والجبلية التابعة لمديرية التحيتا تم رصد 11 خرق إرتكبتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة.

_وفي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية تم رصد 9 خروقات وإنتهاك إرتكبتها المليشيات على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة.

_وفي مديرية حيس فقد إرتكبت 9 خرق وإنتهاك إستهدفت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة.