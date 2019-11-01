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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية بإب تفرض مبالغ مالية على التجار تحت ذريعة الاحتفال بالمولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة إب وسط اليمن مبالغ مالية على المحال التجارية لدعم مناسبة المولد النبوي الذي يصادف 12 ربيع أول.
وألزمت مليشيا الحوثي التجار في مختلف مديريات المحافظة، بدفع مبالغ مالية مختلفة دعما لما تزمع تنفيذه من أنشطة وفعاليات في المولد النبوي.
وأكدت المصادر أن التجار يتعرضون لضغوطات كبيرة لدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، فيما تقول مصادر مطلعة إن تلك الجبايات تنعكس على عملية الأسعار والتي يقوم التجار بضمها لعملية الشراء للمواد الغذائية والسعلية والتي ترتفع بشكل لافت جراء الجبايات الحوثية.
ووزعت المليشيا الحوثية قسائم على عقال الحارات ووجهاء بدلا م قيادات حوثية تتهمها بنهب الجبايات وعدم توريدها في ظل خلافات بين قيادات حوثية عليا حول الجبايات والنفوذ وصراع المناصب والأراضي بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي تواصل فرض مبالغ مالية لهذه المناسبة على أصحاب المدارس الخاصة، والجمعيات الخيرية والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص.
وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي فرضت غرامات مالية ضد من يتخلف عن دفع الرسوم.
وفرضت المليشيا على المحلات التجارية تعليق شعارات وأعلام خضراء بالمناسبة في عاصمة المحافظة والمدن الثانويةـ في مشهد يؤكد استيراد تلك الشعارات من إيران وجماعتها المسلحة وفرض أفكار طائفية في المناسبة.
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