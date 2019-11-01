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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات حوثية تنهب مئات الملايين بإب تحت مسمى الإحتفال بالمولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
تستغل مليشيا الحوثي، المولد النبوي لفرض إتاوات وغرامات جديدة في محافظة إب تثقل كاهل المواطنين بجميع مديريات محافظة إب.
وذكرت مصادر مطلعة أن ميزانية مليشيا الحوثي للإحتفال بذكرى المولد بمحافظة إب تبلغ مئات الملايين، في الوقت الذي يعيش أبناء المحافظة أوضاع إقتصادية متردية بفعل الإنقلاب والحرب التي جلبتها لكل المحافظات اليمنية.
وبينت المصادر أن، أن قيادات حوثية عليا تمارس نهب وفساد لمئات الملايين تحت مسمى الإحتفال بالمولد النبوي، بالتزامن مع إستمرار نهب إيرادات المحافظة وتحصيل المبالغ التي تورد إلى بنك إب إلى حسابات خاصة وأخرى رسمية خاضعة لتوجيهات القيادات العليا في صنعاء.
وكان محافظ إب عبدالوهاب الوائلي قال إن مليشيا الحوثي الانقلابية تثير الصراعات والنعرات بين القبائل للسطو على ممتلكاتهم، وحذر من شراء أراضي الدولة.
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