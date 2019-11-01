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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الموعومة من إيران سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة.
حيث شنت عمليات إستهداف على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.
وتحدثت مصادر محلية في حيس أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها على الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.
وذكرت المصادر أن الإستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حاله من الخوف والرغب لد المواطنين والسكان لاسيما النساء والأطفال في المدينة.
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