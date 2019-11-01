شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوثي يدهس طفلا أمام والدته بإب ووفاة مريض بالفشل الكلوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن حوثيا دهس طفلاً، فينا توفي مريض بالفشل الكلوي بمستشفى الثورة العام.

وأشارت المصادر إلى أن "عنصرا حوثيا دهس طفلا أمام والدته أمام البنك اليمني للإنشاء والتعمير بشارع تعز بمدينة إب ولاذ بالفرار عقب عملية الدهس. وفي موضوع آخر، أفادت مصادر طبية بوفاة مريض بالفشل الكلوي بمستشفى الثورة العام بقسم الغسيل الكلوي بالإهمال الطبي في ظل مناشدات للمرضى بضرورة الإلتفات لمعاناتهم ووضع حد لتدهور الخدمات الطبية المقدمة لهم في مركز الغسيل الكلوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حوثي يدهس طفلا أمام والدته بإب ووفاة مريض بالفشل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.