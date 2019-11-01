اجتماع بتعز يقر منع خروج أي سيولة مالية إلى خارج المحافظة إلا بتصريح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365



ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أمس الخميس، في ديوان عام المحافظة مع مدير فرع البنك المركزي في المحافظة معاذ البركاني ومدراء وممثلي البنوك والمصارف التجارية في المحافظة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع المالي في المحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظه لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، اكد وكيل أول المحافظة حرص السلطة المحلية على تسهيل الإستثمار وحماية المستثمرين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه فروع البنوك وكافة المصارف والشركات المصرفية العاملة في المحافظة.

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وشدد المخلافي الى أهمية التنسيق المشترك بين البنك المركزي وفروع البنوك في المحافظة في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات الموظفين في المواعيد المحددة واسعاف البنك المركزي بالسيولة اللازمة لمواجهة الإلتزامات الضرورية خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة، على ان يتم تحويلها لحسابهم من البنك المركزي بعدن عبر فروعهم والالتزام بالمبلغ المرخص لهم بإيداعها في خزائن البنوك الأخرى ومازاد يمكن ايداعها لدى البنك المركزي.

واستمع المخلافي من مدراء وومثلي البنوك والمصارف التجارية في المحافظة الى عدد من الصعوبات التي واجهت اعمالهم جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ أربع سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على عمل البنوك، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به السلطة المحلية والبنك المركزي في المحافظة في تسهيل اعمالهم وتنشيط حساباتهم محليا وإعادة ثقة البنوك الخارجية لفتح مجال التعاون مجدداً، مؤكدين تعاون الجميع لما فيه المصلحة العامة.

واقر الإجتماع منع خروج اي سيولة مالية الى خارج المحافظة الا بتصريح من فرع البنك المركزي في المحافظة ومصادرة أي مبالغ مالية مهربه الى خارج المحافظة وضبط المخالفين.

كما تم الاتفاق على تكليف لجنة مكونة من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن ممثلا عن السلطة المحلية والأمن، ومدير عام المالية ومدير البنك المركزي وممثلين عن البنوك والمصارف التجارية وشركات الصرافة لوضع آلية عمل مشتركة بما يحقق توفير السيولة اللازمة وعدم تهريبها الى خارج المحافظة او احتكارها.