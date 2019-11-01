مسؤول بتعز يكرم عددا من الاعلاميين بفرع الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

كرم وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عددا من الاعلاميين والصحفين بفرع الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي في المحافظة بحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة في المحافظة ايمن المخلافي ومدير فرع الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي في المحافظة الاستاذ علي سرحان.



وفي التكريم اشاد وكيل اول المحافظة بالدور الاعلام الرياضي وبالمشاركين والذي يشكل نقله نوعية في الاعلام المتخصص في هذا الشان الرياضي مؤكدا دعم السلطة المحلية للانشطة الرياضية وتشجيعها للرياضين والشباب في المحافظة.

واكد المخلافي تشجيع السلطة المحلية لحرية الصحافة والاعلام وعدم تكميم الافواه ، كما هو حاصل لدى الميليشيات الحوثية وعدد من المحافظات الاخرى، وتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة التي تعمل بمهنية وتسعى في رسالتها الاعلامية لمصلحة الوطن والمواطنين وتساعد على كشف مواطن الفساد والفاسدين بعيدا عن المناكفات والتجريح والمماحكات والمصالح الشخصية الضيقة التي تهدف الى تشويه تعز امام الراي العام المحلي والدولي وزعزعة الامن والاستقرار فيها.

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ودعا المخلافي بهذه المناسبة كل الاعلاميين والصحفيين الى التعاون مع السلطة المحلية في اظهار الجوانب الايجابية فيها ونقد ماهو سلبي بمهنية مع مراعاة ماتمر به المحافظة من ظرف استثنائي والعمل سويا لاصلاح الاختلالات والتحري في كشف مواطن الفساد من خلال التاكد من المعلومه من مصادرها الرسمية وليس كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي وبحياد وشفافية.

واكد وكيل أول المحافظة بان السلطة المحلية ماضية في اصلاح الاختلالات الادارية ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى جهة الاختصاص وتغيرهم ولاتهاون او تراجع في ذلك لأن تعز عانت الكثير وقدمت التضحيات الجسيمة من اجل اسقاط الفساد والفاسدين وتحقيق العدل والمساواة وهذا لايأتي الا بتعاون كل الشرفاء في المحافظة بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم.

من جانبه اشاد الاستاذ على سرحان بدور السلطة المحلية وكل الداعمين والمساهمين في تشجيع الرياضة والرياضين في المحافظة مؤكدا سعيه لاظهار ظهار الجانب الرياضي بالشكل المطلوب من خلال كوكبة من الاعلاميين الذين سيعملون على تغطية كافة الاحداث والانشطة الرياضية ونشرها في صحيفة الاعلام الرياضي لتكون في متناول الجميع.

كما تم تكريم الرئيس الفخري لنادي الطليعة الشيخ طارق الحالمي بدرع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي ومنحه درع الإتحاد لعام 2019 م والذي يعتبر أول درع يمنح لشخص في اليمن من الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي وذلك لتشجيعه ودعمه لأنشطة الاتحاد الرياضي والرياضين في المحافظة.

هذا وقد اختتمت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير أداء الاعلام الرياضي الذي شارك فيها 25 اعلاميا رياضيا والتي استمرت خمسة ايام، هدفت الى اكسابهم مهارات في اعداد التقارير الرياضية باحترافية ومهنية عالية لمواكبة الانشطة الرياضية في المحافظة.

حضر التكريم الكابتن فيصل اسعد نائب مدير عام الشباب والرياضة وفتحي العبسي رئيس نادي الطليعة وعزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب وعدد من المهتمين بالرياضة والرياضين في المحافظة.