مسؤول بتعز يدشن مشروع الشحنات الطبية لتزويد مستشفيات تعز بالأدوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

دشن وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل بمستشفى الامراض النفسية والعصبية في المدينة، العمل في مشروع الشحنات الطبية لتزويد مستشفيات تعز بالادوية والمستلزمات الطبية المقدم من منظمة امريكا كرز بحضور مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي والاستاذ نبيل جامل مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي وعدد من مدراء عموم مديريات المدينة ومسؤولي السلطة المحليه ومكتب الصحة في المحافظة.

Advertisements

وأشاد وكيل المحافظة بهذا العمل الإنساني في ظل استمر الحرب والحصار وتردي الوضع المعيشي وإنتشار الامراض القاتلة بصورة مخيفة في محافظة تعز المنكوبة وضعف القدرة الشرائية للمواطن.

واشاد جامل بمنظمة امريكا كرز وبكل المنظمات التي تدعم القطاع الصحي في المحافظة وبقية القطاعات الخدمية والانسانية الاخرى، داعيا جميع المنظمات الى دعم المحافظة بماتحتاجه من مساعدات انسانية وخدمية للتخفيف من معانات المواطنين في المحافظة.

من جانبه اشاد الدكتور عبدالرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة بتعز بمشروع الشحنات الطبية لتزويد المستشفيات بالادوية والمستلزمات الطبية ودعم مستشفيات تعز خصوصا في ظل الظروف الراهنة مثمنا دور منظمة امريكا كرز على دعمها الثاني على التوالي للقطاع الصحي بتعز بالعلاجات التي تفتقر لها مستشفيات المحافظة.