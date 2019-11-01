شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يصدر أوامر جديد ومفاجئة بشأن النساء في السعودية .. والسعوديات يطرن من الفرح! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سعودية الأربعاء، عن قرار جديد يخص النساء في السعودية، والذي يأتي ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، الانفتاحية التي تخص النساء.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية: إن "وزير الصحة توفيق الربيعة، وافق على إسقاط شرط موافقة ولي أمر المرأة، عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية".

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وأشارت إلى أن القرار الجديد الصادر عن وزير الصحة السعودي، اشترط أن تكون "المرأة بالغة"، حتى يمكن تقديم الخدمات الصحية لها دون موافقة ولي الأمر.

وختمت الصحيفة، بأن تعميمًا وصل مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمجمعات الصحية ووكيل الوزارة؛ ينص على "إيقاف اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية".

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر، أن ولي العهد محمد بن سلمان، وجه بتطبيق القرار، والذي يأتي ضمن خطة تحرير المرأة من الولاية تدريجيًا.

يذكر أن محمد بن سلمان، سمح للنساء في السعودية بالسفر والزواج والطلاق دون إذن ولي الأمر، وقيادة السيارات، وعدم الالتزام بارتداء العباءة السوداء أو النقاب.

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