قيادي في الإنتقالي يوجه تساؤلا هاما إلى الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

وجه قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي تساؤل هام إلى الشرعية، على خلفية تحركاتها المشبوهة في مديريتي أحور وشقرة بمحافظة أبين .

Advertisements

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس، لطفي شطارة، في تغريدة له بتويتر، "اذا كانت الشرعية قد توصلت إلى اتفاق مع الانتقالي في جدة وسيتم التوقيع عليه في الرياض،وبرعاية القيادة السعودية، فمن يمثلون الموجودون في احور وشقرة والوزراء الذين يهددون باجتياح عدن بجيش أوله في شقرة ونهايته في سيؤن ومأرب؟" .

قبل أن يستطرد قائلاً "الرد سيأتي من التحالف راعي الاتفاق والجنوبيين على الأرض" .

وهاجمت قوات تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، أمس، مواقع الحزام الأمني في أحور بمحافظة أبين، على الرغم من الهدنة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بالتزامن مع رعايتها لحوار بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لإنهاء التوتر القائم بينهما .