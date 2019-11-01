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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعتصمون في سقطرى يؤدون صلاة الجمعة أمام بوابة المحافظة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سقطرى
أدى عشرات المعتصمين من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، شعائر صلاة الجمعة، أمام مبنى السلطة المحلية بالعاصمة حديبو، حيث ينصبون خيامهم للمطالبة بإقالة المحافظ الإخواني، رمزي محروس .
وهذه المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة في ساحة إعتصام بأرخبيل سقطرى، وهو ما يؤكد جدية المتظاهرين بإقالة المحافظ .
وطالب طيب الجمعة من ساحة الاعتصام أبناء سقطرى بالصمود حتى تحقيق مطالبهم بإقالة المحافظ الذي كان سبباً في تعثر التنمية بالمحافظة .. مؤكداً أنه يجب أن يتم وضع حد لسلطة الإصلاح والإخوان وتدخلاتهم في المحافظة .
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