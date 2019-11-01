شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة ..الأميرة "عبير بنت سلمان " تظهر من داخل هذا السجن في القصيم بالسعودية بعد اختفائها طويلاً والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - دشنت الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم بالمملكة العربي السعودية ورئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة، أول من أمس، مقر إدارة السجن النسائي الجديد بمحافظة عنيزة، بحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي، وحرم محافظ عنيزة منيرة السليم، ومديرة السجن النسائي بمحافظة عنيزة عبير بنت إبراهيم السلامة، ومنتسبات سجن عنيزة النسائي.

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك أوبريت "حبنا للمملكة"، عقبه ألقت مديرة سجن عنيزة النسائي عبير بنت إبراهيم السلامة كلمة قدمت من خلالها الشكر والتقدير لسمو الأميرة عبير المنديل على دعمها وتشجيعها الدائم، مؤكدة أن السجون هي إصلاح وتهذيب وتأهيل، وأن تلك الخطوة هي نقلة نوعية يقدم من خلالها العديد من البرامج والتدريب والمهنية للنزيلات بما يتوافق مع توجيهات وزارة الداخلية، مقدمة شكرها لكافة منتسبات السجن النسائي على ما يبذلن من جهود وتعاون لتحقيق كل نجاح. ثم توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية للشاعرة أشجان العبدالله، تلا ذلك عرض مرئي بعنوان "السجون إصلاح وتهذيب"، بعد ذلك قدم أوبريت "عاش سلمان".

وأشادت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل بما شاهدته من أعمال ومبادرات وبرامج تم إطلاقها بالسجن النسائي بمحافظة عنيزة، منوهة بما تتلقاه المديرية العامة للسجون من دعم القيادة - أيدها الله - وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله -، التي تسعى دائما للإسهام بتحقيق المفهوم الإصلاحي والتأهيلي الذي هو من صميم عمل السجون، مقدمة شكرها لمديرة ومنتسبات سجن عنيزة النسائي على ما يبذلن من جهود، سائلة المولى سبحانه أن يبارك بهن.

وفي نهاية الحفل كرمت سموها حرم محافظ عنيزة وفريق العمل والرعاة، كما تسلمت سموها درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

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