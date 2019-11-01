شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انقلاب في السعودية ونجل سلمان يكشف عن محاكمة سرية يتعرض لها والدة الان ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل "شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -في انقلاب واضح على كل القوانين القضائية السعودية والدولية أكد "عبدالله العودة" نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، أن المحكمة المتخصصة بالرياض قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم على والده والتي كانت مقررة الأربعاء، لأواخر نوفمبر المقبل كاشفا عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها والده في محبسه.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي، كاشفا عن عدم ظهور والده بالمحكمة:”اليوم في جلسة المحاكمة السرية للوالد #سلمان_العودة في المتخصصة بالرياض، لم يحضروا الوالد وقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 27 نوفمبر”.

وشدد نجل العودة على أن هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة “وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل وحالياً في الحاير بالرياض، فرّج الله عنه”.

Advertisements

وكانت المحكمة الجزائية المختصة قد أجلت الحكم على الداعية الإسلامي سلمان العودة في الـ 10 من أكتوبر الماضي إلى اليوم(الاربعاء)، لكن القضاة قرروا التأجيل مرة أخرى في محاولة للتلاعب بالصحة النفسية والعقلية والجسدية للداعية الإسلامي الذي اعتقل ضمن ما عُرف بـ”حملة سبتمبر” في عام 2017، التي استهدفت المئات من مفكري تيار الصحوة ورموزه، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد.

ووجهت السلطات السعودية 37 تهمة إلى العودة، منها “الانتماء إلى كيان إرهابي، والإفساد بالأرض، والسعي لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتن العمياء ودعوته إلى التغيير في السعودية وعدم الدعاء لولاة الأمر”، وطالبت النيابة العامة بإعدام العودة برفقة الداعيتين عوض القرني وعلي العمري.

يُذكر أن العودة تعرض لعمليات تعذيب ممنهجة على يد السلطات السعودية بحسب تصريحات سابقة لابنه عبد الله، حيث مُنع من النوم وكُبلت يداه ورجلاه ومُنع من الطعام عدة مرات رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض استدعت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انقلاب في السعودية ونجل سلمان يكشف عن محاكمة سرية يتعرض لها والدة الان ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.